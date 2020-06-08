العراق : 24 وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/08 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 1115 إصابة و386 حالة شفاء و24 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إنه “تم فحص (٨٩٢٧) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ […]

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