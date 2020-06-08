بعد تقديمها احتجاجًا على

2020/06/08 | 17:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت رئاسة مجلس النواب، عدم موافقتها على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي.

رفضت رئاسة مجلس النواب قبول استقالة النائب يوسف الكلابي بعد أن قدم استقالته بسبب "المحاصصة"

قالت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب، تابعه "ألترا عراق"، إنها "لم توافق على طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الكلابي".

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كان النائب يوسف الكلابي أعلن استقالته من مجلس النواب.

قال الكلابي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "يا أبناء شعبي الكريم عمومًا والذين منحوني ثقتهم خصوصًا، منذ بداية 2019 وحينما تشرفت أن أكون نائبًا يمثلكم في مجلس النواب عملت جاهدًا على أن أشارك في رفع الظلم عنكم وعن مناطقكم، ولكني وبعد ما حدث ويحدث أيقنت أن مسيرة الاضطهاد بحقكم مستمرةٌ منذ عقود طويلة، وقد أضاف هذا النظام الجديد شكلًا آخر من أشكال الظلم، وهو نظام المحاصصة الذي لا يخسر فيه سوى أبناء الوسط والجنوب".

أضاف "نفطكم ودماؤكم رخيصةٌ في هذا النظام واستمراري في البقاء كفرد ضمن هذه الماكنة الكبيرة من المحاصصة يجعلني شريكًا في ظلمكم واضطهادكم"، لافتًا إلى أنه "أعلن لكم استقالتي من مجلس النواب وأنعى لكم أي فرصة للنجاح ما دام نظام المحاصصة هو المتسيد للمشهد السياسي وسأبقى على العهد مكافحًا من أجل حقوقكم بكل ما أوتيت من وسيلة".

في الأثناء، نفى النائب المستقيل يوسف الكلابي، أنباء تسنمه منصب محافظ واسط.

قال المكتب الإعلامي التابع للكلابي في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تجدر الاشارة إلى أن عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الكلابي، تسنم منصب محافظ واسط وأخرى نشرت أكاذيب وتلفيقات للتقليل من موقفه الذي تلاه في بيانه الأخير، الذي قال فيه إني مستقيل من حكومة مبنية على المحاصصة"، مضيفًا أن "نشر الأكاذيب والإشاعات التي تهدف إلى حرق الاوراق عن طريق الصفحات والحسابات الوهمية التابعة لجيوش الكترونية معروفة، وهو أسلوب رخيص يتبعه من لا إنجاز له يفتخر به أمام الله والشعب".

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