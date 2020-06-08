جيمس جيفري: قدّمنا عرضاً للأسد للخروج من الأزمة المستمرة في سوريا

2020/06/08 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر المبعوث الأميركي الى سوريا “جيمس جيفري”، أن الانهيار المتسارع للعملة السورية هو نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد السلطة الحاكمة في #دمشق، مؤكداً أن الأخيرة لم تعد قادرة على «تبييض أموالها في مصارف…

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