شرطة النجف تنفي الأنباء المتداولة عن تجهيز قوة لاقتحام ساحات التظاهرات بالمحافظة

2020/06/08 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية الشرطة بمحافظة النجف، الانباء التي ترددت حول تجهيز قوة لاقتحام ساحات التظاهر بالمحافظة.

وأشار المكتب الإعلامي للمديرية في بيان على موقعها الرسمي، الى وجود من يبث إشاعات كاذبة لا صحة لها إطلاقاً، حول محاولة اقتحام ساحة التظاهرات، مؤكدا ان شرطة المحافظة تؤمن الحماية للمتظاهرين وتحرص على حمايتهم، فيما دعا البيان المتظاهرين السلميين إلى ضبط النفس، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع من وصفهم بالمندسين، من استغلال التظاهرات.

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