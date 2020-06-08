السيد الحكيم ووزير النفط يبحثان تنويع منافذ التوزيع تحسبا لأي طارئ قد يعرقل صادرات العراق

2020/06/08 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم مع وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالأزمة المالية الراهنة.

بيان لمكتب السيد الحكيم، ذكر أن الجانبين بحثا الواقع النفطي في العراق، ودور وزارة النفط في معالجة الازمة المالية الحالية، والارتقاء بمستوى عمل المصافي وصولا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي، واستثمار الغاز بكل انواعه لتشغيل محطات الكهرباء والاستغناء عن الاستيراد، واستكمال المشاريع المتوقفة خاصة المشاريع قيد الاكتمال لتلافي الاندثار، وضرورة استثمار الاجواء الحالية لحل الاشكاليات العالقة بين بغداد واربيل وتحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي.

السيد الحكيم وإسماعيل أكدا أهمية الحفاظ على حصة العراق في السوق وتنويع منافذ التوزيع باتجاهات اخرى تحسبا لاي طارئ قد يعرقل صادرات العراق، وأن يكون لوزارة النفط دور أكبر في توفير فرص العمل بالتعاون مع الشركات العاملة في العراق والاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية لما لها من أهمية في تطوير الاقتصاد العراقي.

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