تشكيل العتبة العلوية يطلق حملة تعفير في بالنجف الأشرف

2020/06/08 | 17:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف تشكيل العتبة العلوية في الحشد الشعبي، الاثنين، حملاته الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا في محافظة النجف الأشرف.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، الفرق الصحية لتشكيل العتبة العلوية باشرت بتعفير وتعقيم شارع الروان والاشتراكي بالنجف الاشرف، مبينا ان، أن، الحملة ركزت على تعقيم وتعفير المحال والمجمعات التجارية والشوارع الرئيسة.

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