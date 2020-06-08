عدنان درجال يوجه بإكمال ملعب الزوراء قبل نهاية 2020

2020/06/08 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، الشركة الإيرانية المنفذة لملعب نادي الزوراء، بضرورة اكمال الملعب قبل نهاية العام الحالي 2020.وقال درجال في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “لملعبا الزوراء الرياضي وملعب التاجيات الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في بغداد اولوية خاصة لدينا ولدى جماهيرنا الرياضية التي تنتظر الافتتاح حتماً خلال العام […]

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