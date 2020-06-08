شرطة كركوك تحكم قبضتها في ثاني أيام الحظر الشامل (صور)

2020/06/08 | 17:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شددت قوات الشرطة في محافظة كركوك الاثنين من إجراءاتها مع دخول الحظر التجوال الشامل في يومه الثاني للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لقرارات لجنة السلامة الوطنية الاتحادية في بغداد فان محافظة كركوك تفرض حظراً مشدداً للتجوال"، مشيرا الى انه تقرر قطع أغلب الطرق والجسور بعد توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وأضاف أن "الحظر نفذ من قبل القوات الامنية التي قامت بغلق جميع الاسواق وقطع جميع الطرقات لتفادي نشر فيرس كورونا"، مردفا "هذه المرة الحظر مشدد بشكل قاطع وقوي بسبب كثرة الاصابات والوفيات في محافظة كركوك".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد قررت فرض حظر التجوال الشامل في البلاد بدءاً من أمس الأحد ولمدة أسبوع، في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.

وتزايدت الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في مدن العراق في الايام الماضية بصورة ملفتة؛ ما أثار مخاوف من فقدان السيطرة على الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، تسجيل 24 وفاة وألف و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع مجمل الوفيات إلى 370 والإصابات إلى 13 ألفاً و481.

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