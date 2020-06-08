البرلمان يوجه بمخاطبة الحكومة لجدولة اعادة العراقيين العالقين في الخارج

2020/06/08 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر برلماني، الاثنين، بأن البرلمان وجه بمخاطبة الحكومة من اجل جدولة اعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد وجه الامانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع من اجل جدولة اعادة العراقيين العالقين بالخارج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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