2020/06/08 | 17:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تنذر العمالة الاجنبية بحملة موسعة لتطبيق القوانين العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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