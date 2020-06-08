الحلفي يعلن مفاتحة وزارة المالية لاستحداث 43 ألف درجة لاستيعاب المتقدمين للتعين على ملاك وزارة الداخلية

2020/06/08 | 17:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب “سعد مايع الحلفي” اليوم الاثنين عن مفاتحة وزارة المالية لغرض استحداث أكثر من 43 ألف درجة وظيفية لاستيعاب المتقدمين للتعيين من خلال الموقع الالكتروني الحاصلين على موافقة وزير الداخلية الأسبق.وقال الحلفي في بيان تلقته وكالة صدى , استضفنا في مقر لجنة الأمن والدفاع النيابية

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