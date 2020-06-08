العميد يحيى رسول: ضبط كدسين للاسلحة والمتفجرات بعملية استباقية في الانبار

2020/06/08 | 17:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، ان عمليات الجزيرة تمكنت من ضبط كدسين كبيرين للأسلحة والأعتدة والمتفجرات خلال عملية استباقية.وقال رسول، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بتكثيف الجهود الاستخبارية وتنفيذ العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من فلول […]

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