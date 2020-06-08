مجلس النواب يعلن عدم الموافقة على طلب استقالة نائب

2020/06/08 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… نفى المكتب الإعلامي للنائب المستقيل يوسف الكلابي صحة انباء تسنمه منصب محافظ واسط بدلا من محمد المياحي، فيما رفضت رئاسة البرلمان طلب استقالة تقدم به الكلابي.وقال مكتب الكلابي في بيان له تلقته ( المستقلة)..اليوم الاثنين ، إنه “ينفي الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تسنمه منصب محافظ واسط”.وأوضح أن […]

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