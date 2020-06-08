بديل العامري يؤدي اليمين.. والبرلمان يتحرك لصرف رواتب المتعينين حديثاً

2020/06/08 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يوم الاثنين، عن تأدية بديل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليمين الدستورية، فيما اشارت إلى مخاطبة رئاسة المجلس لوزارة المالية بصرف رواتب المتعينين حديثاً.

وذكر بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عبدالكريم الانصاري أدى اليمين الدستورية نائباً في البرلمان بدلا من هادي العامري الذي استقال في الجلسة السابقة".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب وجهت الامانة العامة للمجلس بمخاطبة وزارة المالية لصرف رواتب الموظفين المتعينين ضمن حركة الملاك الدائم لعام ٢٠١٩".

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