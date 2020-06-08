بعد ارتفاع صادم بالاصابات ..أنشاء مستشفيات واطئة الكلفة للمصابين بكورونا في بغداد والمحافظات

2020/06/08 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد بحث وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، ووفد من العتبة العباسية اليوم الاثنين، إنشاء مستشفيات سريعة الإنجاز للمصابين بفايروس كورونا واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارئ بعد ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا.وأكد وفد العتبة العباسية بحسب البيان الصادر عن الوزارة،ان" هذه الخطوة تأتي بدعم من المرجعية العليا وتعد جزءا من مشروع متكامل لأنشاء مراكز للأمراض الوبائية في عدة محافظات مثمنين في الوقت ذاته جهود الكوادر الطبية والصحية في مواجهة فايروس كورونا المستجد"، داعين المواطنين الى" التعاون مع الكوادر الصحية ضمانا لسلامتهم ومنعا لأنتشار الفايروس".وقدم التميمي شكره وامتنانه للمرجعية ولكل من سعى و جاهد في هذا المشروع والذي سيساهم في تعزيز المؤسسات الصحية والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وانقاذ حياة المصابين.

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