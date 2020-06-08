2020/06/08 | 18:10 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد بحث وزير الصحة والبيئة، حسن محمد التميمي، ووفد من العتبة العباسية اليوم الاثنين، إنشاء مستشفيات سريعة الإنجاز للمصابين بفايروس كورونا واطئة التكلفة في بغداد والمحافظات تحسبا لأي طارئ بعد ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا.وأكد وفد العتبة العباسية بحسب البيان الصادر عن الوزارة،ان" هذه الخطوة تأتي بدعم من المرجعية العليا وتعد جزءا من مشروع متكامل لأنشاء مراكز للأمراض الوبائية في عدة محافظات مثمنين في الوقت ذاته جهود الكوادر الطبية والصحية في مواجهة فايروس كورونا المستجد"، داعين المواطنين الى" التعاون مع الكوادر الصحية ضمانا لسلامتهم ومنعا لأنتشار الفايروس".وقدم التميمي شكره وامتنانه للمرجعية ولكل من سعى و جاهد في هذا المشروع والذي سيساهم في تعزيز المؤسسات الصحية والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وانقاذ حياة المصابين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ارتفاع صادم بالاصابات ..أنشاء مستشفيات واطئة الكلفة للمصابين بكورونا في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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