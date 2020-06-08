“داعش” يعود إلى “تويتر” بطريقة جديدة: يستخدم وسوم “الحشد الشعبي”

2020/06/08 | 18:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقعياً، عاد #داعش منذ مطلع هذا العام لتهديد #العراق بهجمات منظّمة وشبه دورية، مُستغلاً الظروف الأمنية نتيجة التظاهرات التي مرّت بها البلاد، والصحيّة نتيجة جائحة #كورونا.عودة “داعش” لم تكن كما كان في قوته إبّان…

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