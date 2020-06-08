وفاة شابين غرقاً أحدهما سوري في “كاراسو” بتركيا

2020/06/08 | 18:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لَقيّ شابان سوريان حتفهما غرقاً، أمس الأحد، أثناء السباحة على إحدى شواطئ البحر الأسود في ولاية “كاراسو” شمال غربي #تركيا.وفي التفاصيل، توفي كلاً من الطالبين الجامعيين “بلال ظريفة”، سوري الأصل، البالغ من العمر 23…

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