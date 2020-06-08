نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: اتفقنا مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصراً من حظر التجوال الشامل المطبق حالياً

2020/06/08 | 18:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي،عن اتفاق مع عمليات بغداد على استثناء العاملين بالقنوات والاذاعات حصراً من حظر التجوال الشامل المطبق حالياً.وكان نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي قد أبلغ مساء امس قيادة عمليات بغداد بتسهيل مهمة الصحفيين الذين يحملون هوية نقابة الصحفيين المجددة وهويات القنوات الفضائية والاذاعات المحلية

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