مؤسسة الشهداء: سنلجأ للقضاء ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استحقاقات ذوي الشهداء

2020/06/08 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت مؤسسة الشهداء، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استحقاقات ذوي الشهداء، فيما شددت على أنها ستلجأ إلى القضاء.وذكرت المؤسسة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء صوّت على مسودة الاصلاح المالي المقدمة من اللجنة المشكلة لهذا الغرض”.وأضافت أنه “لا بد ان نشير إلى أن مؤسسة الشهداء مع […]

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