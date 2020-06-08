الازمة النيابية: الحظر الشامل لن يحد من خطر انتشار كورونا في البلاد

2020/06/08 | 18:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوه عضو خلية الأزمة النيابية، غالب العميري، اليوم الاثنين، الى ان “الحظر الأمني الشامل لن يحد من خطر انتشار فيروس كورونا في العراق”.وقال العميري في تصريح صحفي، انه “لو قورن الحظر في العراق مع بقية الدول لوجدنا هناك فرقا كبيرا لان ما طبق هو حظر أمني وليس صحيا ولو كان صحيا لما تزايدت الاصابات”.

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