2020/06/08 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن خطة لإصلاح النظام المصرفي في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار رئيس الوزراء: خطة لإصلاح النظام المصرفي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار رئيس الوزراء: خطة لإصلاح النظام المصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).