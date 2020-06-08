2020/06/08 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجّه بمتابعة موضوع الفاحصين لعام 2017 و2018 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 18:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجّه بمتابعة موضوع الفاحصين لعام 2017 و2018) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجّه بمتابعة موضوع الفاحصين لعام 2017 و2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).