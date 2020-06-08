بالتزامن مع تخفيف القيود.. شركات الطيران العالمية أمام تحدي “تسديد الديون”

2020/06/08 | 18:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بعد تسمر طائراتها على مدارج المطارات، لجأت شركات الطيران للحصول على مساعدات حكومية ضخمة وقروض حتى لا تضطر لإعلان إفلاسها.ومع ذلك، فإن التعافي البطيء لقطاع الطيران، يضعها في مواجهة أعباء الديون.في نيسان/أبريل، وفي ذروة جائحة كورونا، تراجعت حركة الطيران العالمية بنسبة 94% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي […]

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