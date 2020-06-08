ناسا تحذر من وابل جديد من 5 كويكبات “تتجه” نحو الأرض هذا الأسبوع

2020/06/08 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحذر شبكة الدفاع الكوكبي التابعة لناسا من وابل آخر من 5 كويكبات، تدخل النطاق الخلفي للأرض هذا الأسبوع، في أحدث اختبار لأنظمة الإنذار المبكر والتأهب لمواجهة التهديدات الفضائية.ويشمل التحليق الأولي كويكبين: 2013 XA22 و2020 KZ3، بقياس 94.4 متر و19.5 متر، من المقرر أن يمرا قرب الأرض على مسافة 1.8 مليون ميل و761000 […]

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