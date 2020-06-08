الأزهر يحرم بيع بلازما دم المتعافين من كورونا

2020/06/08 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أصدر الأزهر الشريف فتوى بتحريم قيام المتعافي من فيروس كورونا ببيع بلازما دمه لمنحه للمصابين بالفيروس ذاته.ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مركز الأزهر العالم للفتوى الإلكترونية أن “يبيع المُتعافي بلازما دمهِ مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعا؛ إذ أن جسد الإنسان بما حواه من لحمٍ ودَمٍ ملك للخالق سُبحانه لا ملكًا للعبد، ولا […]

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