المستشار الاقتصادي للحكومة يعلن عن خطة لإصلاح النظام المصرفي في العراق

2020/06/08 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن خطة لإصلاح النظام المصرفي في البلاد.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “هنالك مشكلة في تركيب النظام المصرفي العراقي وانقسام سوقه والمتعلقة بهيمنة المصارف الحكومية على 90% من موجودات الجهاز المصرفي، وان عددها لا يتعدى سبعة مصارف حكومية، في حين ان المصارف الأهلية […]

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