2020/06/08 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين (8 حزيران 2020) بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي يتعهد للسفير الالماني بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي يتعهد للسفير الالماني بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).