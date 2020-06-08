عضو ببرلمان الاقليم يكشف 3 أسباب اخرت زيارة الوفد الكردي الى بغداد وعلاقتها بأسعار النفط

2020/06/08 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو برلمان إقليم كردستان، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الإثنين (8 حزيران 2020) ع...





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