2020/06/08 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)….
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصة أربيل.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٨ رجال وامرأتان اثنتان، مبينة أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق، فيما ظهرت أعراض المرض على ٦ آخرين، في حين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصة أربيل.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٨ رجال وامرأتان اثنتان، مبينة أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق، فيما ظهرت أعراض المرض على ٦ آخرين، في حين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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