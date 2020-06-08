2020/06/08 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصة أربيل.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٨ رجال وامرأتان اثنتان، مبينة أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق، فيما ظهرت أعراض المرض على ٦ آخرين، في حين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).