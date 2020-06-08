اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا


اربيل : 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
2020/06/08 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)….

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق  تسجيل ١٠ إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الاثنين  إن الإصابات الجديدة تعود إلى ٨ رجال وامرأتان اثنتان، مبينة أن أحدهم تلقى العدوى من مصاب سابق، فيما ظهرت أعراض المرض على ٦ آخرين، في حين […]

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