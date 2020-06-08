تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/06/08 | 18:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء....

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