2020/06/08 | 18:33 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 1115 إصابة جديدة بكورونا في العراق
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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