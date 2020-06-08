برلين تؤكد دعم مكافحة كورونا واستكمال المستشفيات الالمانية في العراق

2020/06/08 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الالمانية الراغبة بالمجيء للعمل في العراق، فيما أكدت برلين دعمهما لبغداد في مجال التدريب العسكري والطاقة ومكافحة جائحة كورونا واستكمال مستشفياتها في البلاد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، السفير الألماني في بغداد، السيد أوله دييل، مبينا أن "دييل سلم الكاظمي رسالة تهنئة خطية من المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية".

وبحسب البيان، فقد أكد السفير "دعم المانيا للعراق في مجالات التعاون العسكري، لاسيما تدريب القوات العراقية، والطاقة، والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وسبل استكمال المستشفيات الألمانية في العراق، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق لأخذ دوره في إعمار المناطق المحررة.

من جهته قدّم الكاظمي، بحسب البيان، "الشكر للقيادة الألمانية"، واعداً "بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق"

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