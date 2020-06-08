كوبا تقدم نموذجا ناجحا لاحتواء فيروس كورونا..ماذا فعلت؟

2020/06/08 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يوميا في تمام الثامنة صباحا، تبدأ طبيبة الأسرة الكوبية، ليز كاباليرو، مع فريق عملها في منطقة فيدادو في العاصمة هافانا، حيث تجري مقابلات مع العائلات وتبحث عن أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.وقالت كاباليرو لصحيفة الغارديان البريطانية: “ليس من غير المألوف بالنسبة لنا أن نذهب من باب إلى باب مثل ما نقوم به […]

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