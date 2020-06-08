الحكومة الأميركية تقع بخطأ “كارثي” ومؤشرات على انهيار اقتصاد الولايات المتحدة

2020/06/08 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعاد الاقتصاد الأمريكي فتح أبوابه لينتعش سوق العمل مرة أخرى بعد خسائر كبيرة شهدها خلال ذروة الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا..ولكن، يبدو أن هذه ليست نهاية فيروس كورونا والخطر الكبير الآخر الذي قد يفرضه مجدداً.يعتقد 87٪ من اقتصاديين شاركوا في استطلاع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال حول توقعات يونيو، أن الموجة الثانية […]

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