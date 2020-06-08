الاستخبارات العسكرية تضبط كدسين للأسلحة والمتفجرات بالأنبار

2020/06/08 | 18:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من لواء المهمات في مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، وخلال عملية استباقية نوعية ضمن قاطع عمليات الجزيرة من ضبط كدسين كبيرين للأسلحة والأعتدة والمتفجرات تابعة لارهابيي داعش، وتأتي هذه العملية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والخاصة بتكثيف الجهود الاستخبارية وتنفيذ العمليات الاستباقية وملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش وتدمير اوكارهم

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