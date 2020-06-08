بشير الحداد يوجه بالعمل السريع من أجل جدولة إعادة العراقيين العالقين بالخارج

2020/06/08 | 18:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الاثنين ، الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع لإعادة العراقيين العالقين بالخارج. وذكر بيان للدائرة الإعلامي لمجلس النواب وتلتقه وكالة صدى , أن” النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد وجه الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة الحكومة بالعمل السريع من أجل جدولة إعادة العراقيين العالقين بالخارج”. وفي

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