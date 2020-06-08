السفير الالماني يؤكد دعم بلاده للعراق في مجالات التعاون العسكري والطاقة ومكافحة كورونا

2020/06/08 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد السفير الألماني في بغداد، أوله دييل، اليوم الاثنين، استعداد بلاه بدعم العراق في مجالات التعاون العسكري والطاقة ومكافحة كورونا، ومشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "كلكامش برس"، ان "مصطفى الكاظمي، استقبل السفير الألماني في بغداد، أوله دييل، وسلم الاخير للكاظمي رسالة تهنئة خطية من المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية"، مؤكدا دعم المانيا للعراق في "مجالات التعاون العسكري، لاسيما تدريب القوات العراقية، والطاقة، والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وسبل استكمال المستشفيات الألمانية في العراق، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق لأخذ دوره في إعمار المناطق المحررة". من جهته قدّم الكاظمي الشكر "للقيادة الألمانية"، واعداً "بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق".

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