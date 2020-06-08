القبض على ٢٣٢ مخالفا لحظر التجوال في بغداد

2020/06/08 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت مديرية شرطة النجدة في بغداد عن القاء القبض على(٢٣٢ ) مخالفا لحظر التجوال الوقائي خلال٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة .وذكرت المديرية ان مفارزها تمكنت من "إلقاء القبض على (٢٣٢) مخالفا لتعليمات وأوقات حظر التجوال، والقبض على (39) متسولا خلال حملة للحد من هذه الظاهرة السلبية".واضافت ان قواتها تمكنت من ضبط ثلاث سيارات عليها اشارة حجز في مناطق اليوسفية وحي القاهرة، فضلا عن ضبط (800) علبة مختلفة الانواع من الادوية غير المرخصة ضمن منطقة الكرادة .

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