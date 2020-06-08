وزير الثقافة: نجاح الوزارة يتحقق بتضافر جهود جميع ملاكات الوزارة

2020/06/08 | 18:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم ، اليوم الاثنين، ان المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للنهوض بواقع الثقافة في البلاد، فيما أوضح أن نجاح الوزارة يتحقق بتضافر جهود جميع ملاكات الوزارة.وذكر بيان للوزارة تلقته “العهد نيوز” ان ” وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم تسنم مهام عمله بشكل رسمي، وذلك بعد […]

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