الكاظمي يعد بتذليل عقبات الشركات الالمانية الراغبة بالمجيء للعمل بالعراق

2020/06/08 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الالمانية الراغبة بالمجيء للعمل في العراق، فيما أكدت برلين دعمهما لبغداد في مجال التدريب العسكري والطاقة ومكافحة جائحة كورونا واستكمال مستشفياتها في البلاد.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين إن ” الكاظمي الاخير استقبل السفير الألماني في […]

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