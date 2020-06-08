مسؤول في سيريتل يتوقع انتحار رامي مخلوف قريباً!

2020/06/08 | 18:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرح قضية “#رامي_مخلوف”، التي تشغل السوريين موالين ومعارضين، تساؤلات حول الأطراف الداعمة له، وبخاصة “ماهر الأسد”، وعن حقيقة انخراط مخلوف وسيريتل في مساندة “#بشار_الأسد” في قمع الاحتجاجات الشعبية، واحتمال “انتحار” مخلوف قريباً.مسؤول حالي في…

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