2020/06/08 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل/ الكاظمي يؤكد حاجة العراق للدعم الأسترالي في مجال تطوير أساليب وآليات مكافحة الفساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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