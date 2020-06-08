الكاظمي يعد بتذليل العقبات امام الشركات الالمانية الراغبة بالعمل في العراق

2020/06/08 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين ، بتذليل العقبات أمام الشركات الالمانية الراغبة بالعمل في العراق

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