2020/06/08 | 18:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كوردستان تعلن حالة وفاة جديدة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كوردستان تعلن حالة وفاة جديدة بكورونا (1)) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كوردستان تعلن حالة وفاة جديدة بكورونا (1)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).