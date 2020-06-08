متابعات نقابيه وبرلمانيه .مصر:7نقابات عامه فى بيان لها يعلنون رفضهم لتعديلات قانون قطاع الاعمال الذى أقره البرلمان أمس - تيار الكفاح العمالى - مصر

2020/06/08 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر أصدرت النقابات العامه بيانا تؤكد فيه رفضهم لتعديلات قانون قطاع الاعمال والاصل في الموضوع ان النقابات العامه هم ممثلين العمال ويجب جمعيا ان نتكاتف معهم معلنين رفض العمال لهذه التعديلات موجهين كلامنا الى كل اعضاء مجلس النواب ,مؤكدين أن العمال جزء من هذا الشعب وبصفتنا ممثلين عنهم نقابيا ,لنا حق فى ابداء الراى فى التعديلات التى ستأثر علينا وعلى شركاتنا هذه التعديلات بمثابة اعطاء الحق فى اهدار حقوق الع ......





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