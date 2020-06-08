انتفاضة تشرين/قراءة في مستويات الوعي/جماهير مدينة الثورة انموذجا/الثانية - عبد جاسم الساعدي

2020/06/08 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي كنت اميل في ساعات التظاهر في ساحة التحرير لمراقبة وعي جماهير المدينة، وكيف يتصرفون أو يندمجون في شعارات التظاهر، إذ وجت الفاصل مع الأسف لا يبشر بخير ولا يسر المتابع، وان أعدادا منهم يتمتعون بمضغ(المكسرات )، ويرمونها في الشارع.



بينما تتعالى شعارات التظاهر وكانت تمس جوهر حياتهم اليومية في مدينة اضناها البؤس والشقاء والعزلة والتسكع والبطالة والأمية التي ضربت عمق الحياة حتى بلغت زهاء ٨٠% وان ......





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