مرثية للحظات ضائعة - قاسم حسن محاجنة

2020/06/08 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_حسن_محاجنة رف حمامات يخترق الأجواءيسبح في السماء الزرقاءيتمايل ، يغوص ، يداعب خيال ،الزمن والانواء..ذكريات تُقارب الوهم ،هي الماضي في الحاضر المُثقل بالأعباء..كسرب طيور مهاجرة ،وحسرة على شخوص وأحداث ...تواكب اللغو والأهواء،كسرب نحل يغادر بيته ،بحثا عن رحيق يرتشفه بلذة وهناء .يمضي الربيع بعبقه وازهاره ،ويحل الخريف ، تختفي الخضرة ويطغى على الحياة ، ل ......





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