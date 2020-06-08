صحة كوردستان تعلن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/08 | 18:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العرق يوم الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المتوفى رجل عمره ٤٤ عاما، وفارق الحياة في مستشفى بمدينة السليمانية.

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