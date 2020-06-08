استراليا تؤكد استمرار التعاون العسكري مع العراق ودعمه في حربه ضد 'الإرهاب'

2020/06/08 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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الحكومة الأسترالية تؤكد استمرار التعاون العسكري مع العراق ودعمه في حربه ضد "الإرهاب"

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