إصابات كورونا في ايران تتخطى 173 ألفا بينهم 8351 حالة وفاة

2020/06/08 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل سبعين حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة كيانوش جيهانبور في تصريح، ان الوفيات الجديدة رفعت الحصيلة الكلية لضحايا الفيروس، الى ثمانية آلاف وثلاثمئة وواحد وخمسين شخصا، مشيرا في الوقت ذاته الى ارتفاع حصيلة الإصابات الى مئة وثلاثة وسبعين ألفا وثمانمئة واثنتين وثلاثين حالة، بعد تسجيل الفين وثلاث وأربعين إصابة جديدة، فيما لفت المتحدث الى تماثل أكثر من مئة وستة وثلاثين الف مصاب للشفاء، منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

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