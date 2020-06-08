بدء أعمال اول معرض تجاري في ايران خلال العام الجاري

2020/06/08 | 18:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تم افتتاح أول معرض تجاري في خلال العام الجاري مع الاهتمام بالقواعد الصحية حيث يعرض الزهور والنباتات والسلع الإيرانية الخاصة بالزينة والزهور وذلك في الموقع الدائم لمعرض تبريز الدولي شمالي غرب ايران.وفي المعرض الرابع عشر للزهور والنباتات والأدوات وأدوات البستنة ومعدات البيوت الزجاجية ، يشارك منتجون من محافظات أذربايجان الشرقية والغربية وأصفهان […]

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